Бюро добрых дел

13 января ровно в 23:30 телеверсия юбилейной «Дискотеки 80-х» стартует на канале НТВ. Россияне уже встретили новый 2017 год под музыку «Дискотеки 80-х». Трансляция грандиозного юбилейного шоу «Авторадио» шла на канале НТВ всю новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. И вот новая встреча с любимыми хитами!
До Нового Года остаётся всё меньше времени, а на Европе Плюс - больше подарков! С 19 по 30 декабря (будни) у тебя есть возможность выиграть целую гору сочных мандаринов! Слушай внимательно эфир и выигрывай символ праздника!
На Ретро FM стартовала популярная новогодняя суперигра «13-я зарплата». Как всегда накануне Нового года, каждый день, с утра и до вечера, Ретро FM будет разыгрывать денежные призы. И на этот раз максимально возможная сумма выигрыша – 50 000 рублей!