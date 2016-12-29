Бюро добрых дел

До Нового Года остаётся всё меньше времени, а на Европе Плюс - больше подарков! С 19 по 30 декабря (будни) у тебя есть возможность выиграть целую гору сочных мандаринов! Слушай внимательно эфир и выигрывай символ праздника!
На Ретро FM стартовала популярная новогодняя суперигра «13-я зарплата». Как всегда накануне Нового года, каждый день, с утра и до вечера, Ретро FM будет разыгрывать денежные призы. И на этот раз максимально возможная сумма выигрыша – 50 000 рублей!
Близятся новогодние праздники, Европа Плюс продолжает серию игр, в которых ты сможешь выиграть классные призы! Например, с 1 по 15 декабря - игра BACKSTAGE, в которой мы разыгрываем сертификат на 1000 рублей от магазина мужской одежды ROYAL SPIRIT