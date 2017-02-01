Бюро добрых дел

13 января ровно в 23:30 телеверсия юбилейной «Дискотеки 80-х» стартует на канале НТВ. Россияне уже встретили новый 2017 год под музыку «Дискотеки 80-х». Трансляция грандиозного юбилейного шоу «Авторадио» шла на канале НТВ всю новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. И вот новая встреча с любимыми хитами!

