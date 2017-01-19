Бюро добрых дел

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19.01.2017
 

КиноКайф: «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»

КиноКайф: «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
16 ФЕВРАЛЯ при поддержке Европы Плюс в российский прокат выходит фильм «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»! Европа Плюс и кинотеатр «Гринн Фильм» приглашают тебя посмотреть этот невероятный фильм раньше всех!
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13.01.2017
 

Старый Новый год с «Дискотекой 80-х»

Старый Новый год с «Дискотекой 80-х»
13 января ровно в 23:30 телеверсия юбилейной «Дискотеки 80-х» стартует на канале НТВ. Россияне уже встретили новый 2017 год под музыку «Дискотеки 80-х». Трансляция грандиозного юбилейного шоу «Авторадио» шла на канале НТВ всю новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. И вот новая встреча с любимыми хитами!
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19.12.2016
 

На Европе плюс МАНДАРИН PARTY!

На Европе плюс МАНДАРИН PARTY!
До Нового Года остаётся всё меньше времени, а на Европе Плюс - больше подарков! С 19 по 30 декабря (будни) у тебя есть возможность выиграть целую гору сочных мандаринов! Слушай внимательно эфир и выигрывай символ праздника!
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12.12.2016
 

«13-Я ЗАРПЛАТА» ОТ РЕТРО FM

«13-Я ЗАРПЛАТА» ОТ РЕТРО FM
На Ретро FM стартовала популярная новогодняя суперигра «13-я зарплата». Как всегда накануне Нового года, каждый день, с утра и до вечера, Ретро FM будет разыгрывать денежные призы. И на этот раз максимально возможная сумма выигрыша – 50 000 рублей!
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