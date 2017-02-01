Бюро добрых дел

ВЫИГРАЙ РОМАНТИЧЕСКИЙ УЖИН НА NRJ
Не знаешь, как ещё признаться в любви своей половинке? Сделай это в прямом Эфире! Радио ENERGY Белгород и ресторан "Белый город" караоке зал Musik Hаll" представляют новый проект для всех влюбленных «ПРИЗнавайся»!
КиноКайф: «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
16 ФЕВРАЛЯ при поддержке Европы Плюс в российский прокат выходит фильм «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»! Европа Плюс и кинотеатр «Гринн Фильм» приглашают тебя посмотреть этот невероятный фильм раньше всех!
ENERGY представляет: ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО
Радио ENERGY Белгород представляет! 18 января в Синема Парке состоится долгожданная премьера экстремального блокбастере ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО!И у тебя есть отличный шанс увидеть это первым!
Старый Новый год с «Дискотекой 80-х»
13 января ровно в 23:30 телеверсия юбилейной «Дискотеки 80-х» стартует на канале НТВ. Россияне уже встретили новый 2017 год под музыку «Дискотеки 80-х». Трансляция грандиозного юбилейного шоу «Авторадио» шла на канале НТВ всю новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. И вот новая встреча с любимыми хитами!
«Легенды Ретро FM 2016» на Первом!
В новогоднюю ночь на главном канале страны состоится премьера телеверсии XII Международного музыкального фестиваля.
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